Взрывами в Кременчуге поврежден мост через Днепр – движение перекрыто
Взрывы в Кременчуге прогремели ночью 7 сентября во время массированной комбинированной атаки по Украине. В городе поврежден мост через Днепр – движение по нему перекрыто.
Взрывы в Кременчуге и Полтавском районе 7 сентября: что известно
Как сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, на территории области зафиксированы прямые попадания и падение обломков в результате ночной атаки.
В частности, в Кременчугском районе поврежден частный дом, автомобиль и одно из предприятий.
А в самом Кременчуге в результате взрывов поврежден мост через реку Днепр.
— Мост находится на балансе Укрзализныци. Сейчас ждем выводов экспертов относительно масштаба разрушений и возможности его дальнейшей эксплуатации, — уточнил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
По его словам, в настоящее время движение по мосту перекрыто.
— На время перекрытия моста принимаются все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности на обоих берегах города. Уже отработаны алгоритмы работы медицинской сферы, скорой помощи, роддомов, служб экстренного реагирования и коммунальных предприятий, — добавил он.
Кроме того, этой ночью в Полтавском районе обломки БпЛА повредили административное здание одного из коммунальных предприятий. Обошлось без жертв и пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 292-е сутки.
Фото: Віталій Малецький