Взрывы в Кременчуге прогремели ночью 7 сентября во время массированной комбинированной атаки по Украине. В городе поврежден мост через Днепр – движение по нему перекрыто.

Взрывы в Кременчуге и Полтавском районе 7 сентября: что известно

Как сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, на территории области зафиксированы прямые попадания и падение обломков в результате ночной атаки.

В частности, в Кременчугском районе поврежден частный дом, автомобиль и одно из предприятий.

А в самом Кременчуге в результате взрывов поврежден мост через реку Днепр.

— Мост находится на балансе Укрзализныци. Сейчас ждем выводов экспертов относительно масштаба разрушений и возможности его дальнейшей эксплуатации, — уточнил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

По его словам, в настоящее время движение по мосту перекрыто.

— На время перекрытия моста принимаются все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности на обоих берегах города. Уже отработаны алгоритмы работы медицинской сферы, скорой помощи, роддомов, служб экстренного реагирования и коммунальных предприятий, — добавил он.

Кроме того, этой ночью в Полтавском районе обломки БпЛА повредили административное здание одного из коммунальных предприятий. Обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: Віталій Малецький

