Жозе Моуринью вновь возглавил Реал Мадрид: детали соглашения
- Реал Мадрид официально назначил Жозе Моуринью главным тренером команды.
- За возвращение португальского наставника мадридский клуб выплатил Бенфике €15 млн в качестве компенсации.
- Моуринью уже работал в Реале и выиграл с командой Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.
Реал Мадрид подтвердил назначение Жозе Моуринью на должность главного тренера.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте сливочных.
Моуринью – главный тренер Реала
63-летний специалист заключил с Реалом трехлетний контракт и приступит к работе, когда команда вернется на предсезонные сборы 13 июля.
Реал Мадрид выплатил Бенфике €15 млн компенсации, чтобы вернуть португальского тренера на Сантьяго Бернабеу. Последний раз Моуринью возглавлял Реал примерно 13 лет назад.
Переглянути цей допис в Instagram
Флорентино Перес обещал вновь назначить Моуринью главным тренером, если его переизберут президентом клуба в начале этого месяца.
79-летний Перес, занимающий эту должность с 2009 года, победил на выборах своего соперника Энрике Рикельме, набрав 65% голосов.
Во время предыдущего пребывания в Мадриде, которое длилось три сезона, Моуринью выиграл титул чемпиона Ла Лиги, Кубок Испании и Суперкубок Испании.
После ухода из Реала он возглавлял клубы английской Премьер-лиги – Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур, а также работал в Роме, Фенербахче и Бенфике.
В прошлом сезоне Бенфика под руководством Моуринью не потерпела ни одного поражения в Примейре, хотя смогла занять лишь третье место, уступив Порту и Спортингу.
Что касается Реала, то в январе клуб расстался с Хаби Алонсо, а до конца сезона команду возглавлял Альваро Арбелоа.