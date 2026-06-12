Реал Мадрид подтвердил назначение Жозе Моуринью на должность главного тренера.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте сливочных.

Моуринью – главный тренер Реала

63-летний специалист заключил с Реалом трехлетний контракт и приступит к работе, когда команда вернется на предсезонные сборы 13 июля.

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Реал Мадрид выплатил Бенфике €15 млн компенсации, чтобы вернуть португальского тренера на Сантьяго Бернабеу. Последний раз Моуринью возглавлял Реал примерно 13 лет назад.

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Флорентино Перес обещал вновь назначить Моуринью главным тренером, если его переизберут президентом клуба в начале этого месяца.

79-летний Перес, занимающий эту должность с 2009 года, победил на выборах своего соперника Энрике Рикельме, набрав 65% голосов.

Во время предыдущего пребывания в Мадриде, которое длилось три сезона, Моуринью выиграл титул чемпиона Ла Лиги, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

После ухода из Реала он возглавлял клубы английской Премьер-лиги – Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур, а также работал в Роме, Фенербахче и Бенфике.

В прошлом сезоне Бенфика под руководством Моуринью не потерпела ни одного поражения в Примейре, хотя смогла занять лишь третье место, уступив Порту и Спортингу.

Что касается Реала, то в январе клуб расстался с Хаби Алонсо, а до конца сезона команду возглавлял Альваро Арбелоа.

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