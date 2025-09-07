Вибухами у Кременчуці пошкоджено міст через Дніпро – рух перекрито
Вибухи в Кременчуці лунали вночі 7 вересня під час масованої комбінованої атаки по Україні. У місті пошкоджено міст через Дніпро – рух ним перекрито.
Вибухи в Кременчуці та Полтавському районі 7 вересня: що відомо
Як повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, на території області зафіксовано прямі влучання та падіння уламків внаслідок нічної атаки.
Зокрема у Кременчуцькому районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств.
А у самому Кременчуці внаслідок вибухів пошкоджено міст через річку Дніпро.
– Міст перебуває на балансі Укрзалізниці. Зараз чекаємо на висновки експертів щодо масштабу руйнувань і можливості його подальшої експлуатації, – уточнив мер Кременчука Віталій Малецький.
За його словами, наразі рух мостом перекрито.
– На час перекриття мосту вживаються всі необхідні заходи для забезпечення життєдіяльності на обох берегах міста. Вже відпрацьовано алгоритми роботи медичної сфери, швидкої допомоги, пологових будинків, служб екстреного реагування та комунальних підприємств, – додав він.
Крім того, цієї ночі у Полтавському районі уламки БпЛА пошкодили адмінбудівлю одного з комунальних підприємств. Минулося без жертв і постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.
Фото: Віталій Малецький