Вибухи в Кременчуці лунали вночі 7 вересня під час масованої комбінованої атаки по Україні. У місті пошкоджено міст через Дніпро – рух ним перекрито.

Вибухи в Кременчуці та Полтавському районі 7 вересня: що відомо

Як повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, на території області зафіксовано прямі влучання та падіння уламків внаслідок нічної атаки.

Зокрема у Кременчуцькому районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств.

А у самому Кременчуці внаслідок вибухів пошкоджено міст через річку Дніпро.

– Міст перебуває на балансі Укрзалізниці. Зараз чекаємо на висновки експертів щодо масштабу руйнувань і можливості його подальшої експлуатації, – уточнив мер Кременчука Віталій Малецький.

За його словами, наразі рух мостом перекрито.

– На час перекриття мосту вживаються всі необхідні заходи для забезпечення життєдіяльності на обох берегах міста. Вже відпрацьовано алгоритми роботи медичної сфери, швидкої допомоги, пологових будинків, служб екстреного реагування та комунальних підприємств, – додав він.

Крім того, цієї ночі у Полтавському районі уламки БпЛА пошкодили адмінбудівлю одного з комунальних підприємств. Минулося без жертв і постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Віталій Малецький

