Взрывы в Кривом Роге прогремели ночью 7 сентября, когда российская армия атаковала город ракетами и ударными беспилотниками.

Утром оккупанты нанесли повторный удар, устроив двойную атаку по мирному населению.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Взрывы в Кривом Роге 7 сентября: что известно

Первые взрывы в Кривом Роге прогремели около 03:50, вторые — около 6 утра.

После утреннего обстрела глава городского совета обороны Александр Вилкул сообщил о масштабных повреждениях в разных районах города.

– В результате атаки пострадали объекты транспортной и городской инфраструктуры, предприятие, учебное заведение, около 10 многоквартирных домов, дома частного сектора, объекты бизнеса, гаражи, – отметил Вилкул.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил, что из-за ударов ракетами и БпЛА в Кривом Роге произошло несколько пожаров.

Повреждены предприятие, административное здание, гараж, частный дом и автомобиль.

По уточненной информации, во время утренних взрывов в Кривом Роге ранения получили трое мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии.

Кроме самого города, взрывы прогремели в Криворожском районе.

По словам Вилкула, беспилотники атаковали Грушевскую общину. Там обошлось без жертв.

Также враг нанес удар по областному центру. В результате удара беспилотника по Днепру повреждены инфраструктурные объекты.

Всего над Днепропетровской областью сбили 29 вражеских беспилотников.

К ликвидации последствий были привлечены все необходимые спасательные и коммунальные службы. Работы продолжаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 292-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

