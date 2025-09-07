Взрывы в Кривом Роге: повреждено предприятие, трое раненых
Взрывы в Кривом Роге прогремели ночью 7 сентября, когда российская армия атаковала город ракетами и ударными беспилотниками.
Утром оккупанты нанесли повторный удар, устроив двойную атаку по мирному населению.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Взрывы в Кривом Роге 7 сентября: что известно
Первые взрывы в Кривом Роге прогремели около 03:50, вторые — около 6 утра.
После утреннего обстрела глава городского совета обороны Александр Вилкул сообщил о масштабных повреждениях в разных районах города.
– В результате атаки пострадали объекты транспортной и городской инфраструктуры, предприятие, учебное заведение, около 10 многоквартирных домов, дома частного сектора, объекты бизнеса, гаражи, – отметил Вилкул.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил, что из-за ударов ракетами и БпЛА в Кривом Роге произошло несколько пожаров.
Повреждены предприятие, административное здание, гараж, частный дом и автомобиль.
По уточненной информации, во время утренних взрывов в Кривом Роге ранения получили трое мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии.
Кроме самого города, взрывы прогремели в Криворожском районе.
По словам Вилкула, беспилотники атаковали Грушевскую общину. Там обошлось без жертв.
Также враг нанес удар по областному центру. В результате удара беспилотника по Днепру повреждены инфраструктурные объекты.
Всего над Днепропетровской областью сбили 29 вражеских беспилотников.
К ликвидации последствий были привлечены все необходимые спасательные и коммунальные службы. Работы продолжаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 292-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.