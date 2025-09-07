Вибухи у Кривому Розі пролунали вночі 7 вересня, коли російська армія атакувала місто ракетами й ударними безпілотниками.

Зранку окупанти завдали повторного удару, влаштувавши подвійну атаку по мирному населенню.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Вибухи у Кривому Розі 7 вересня: що відомо

Перші вибухи у Кривому Розі пролунали близько 03:50, другі — близько 6-ї ранку.

Після ранкового обстрілу очільник міської ради оборони Олександр Вілкул повідомив про масштабні пошкодження у різних районах міста.

– Внаслідок атаки постраждали об’єкти транспортної і міської інфраструктури, підприємство, навчальний заклад, близько 10 багатоквартирних будинків, будинки приватного сектору, об’єкти бізнесу, гаражі, – зазначив Вілкул.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив, що через удари ракетами та БпЛА у Кривому Розі сталося кілька пожеж.

Пошкоджені підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок і автомобіль.

За уточненою інформацією, під час ранкових вибухів у Кривому Розі поранення дістали троє чоловіків, один із них перебуває у важкому стані.

Окрім самого міста, вибухи прогриміли у Криворізькому районі.

За словами Вілкула, безпілотники атакували Грушівську громаду. Там минулося без жертв.

Також ворог вдарив по обласному центру. Унаслідок удару безпілотника по Дніпру пошкоджено інфраструктурні об’єкти.

Загалом над Дніпропетровською областю збили 29 ворожих безпілотників.

До ліквідації наслідків були залучені всі необхідні рятувальні та комунальні служби. Роботи тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

