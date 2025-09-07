Во время ночных взрывов в Одессе сегодня, 7 сентября, пострадали три человека.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Взрывы в Одессе сегодня, 7 сентября: что известно

Взрывы в Одессе стали следствием массированного удара по городу и району.

В результате ночной атаки загорелись две многоэтажки. Также вспыхнули пожары в складском здании и автомобиле.

Поврежден Дворец спорта.

Для ликвидации последствий взрывов в Одессе было привлечено 92 пожарных и 17 единиц техники.

Пострадали три человека. Психологическую помощь оказали 22 человека.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 292-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источники: Олег Кипер , ГСЧС

