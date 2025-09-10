Консервативного активиста и исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка застрелили во время мероприятия в штате Юта.

Покушение на жизнь Чарли Кирка

Как сообщает The Guardian, на видеозаписях, которые распространяются в социальных сетях, видно, как Чарли Кирк получил ранение во время выступления, сидя под тентом во внутреннем дворе Университета долины Юты.

По информации издания, Кирк находился там в рамках тура The American Comeback Tour, который организовывало местное отделение TPUSA в Utah Valley.

Представитель полиции Университета долины Юты подтвердил изданию, что на территории кампуса прозвучали выстрелы.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что произошел выстрел в американского ведущего подкастов и активиста. Позже Трамп сообщил, что его соратник Чарли Кирк скончался.

Чарли Кирк — подробности биографии и факты из жизни

Чарли Кирк является консервативным активистом, соучредителем и исполнительным директором Turning Point USA (TPUSA).

Он является одним из лидеров MAGA-повестки — организатором активизма в пользу президента США Дональда Трампа среди молодежи, финансово и организационно связанным с движением.

Он создал несколько связанных организаций, включая Turning Point Action — политическое крыло TPUSA.

TPUSA и Кирк стали одним из ключевых каналов привлечения молодежи к движению MAGA (Make America Great Again), особенно на студенческих кампусах.

Как известно, Чарли Кирк поддерживал Дональда Трампа во время избирательных кампаний, запустив в его поддержку Students for Trump и Turning Point Action перед выборами 2020 года.

В 2025 году Дональд Трамп назначил Кирка в Совет посетителей Академии Воздушных сил США.

По данным из открытых источников, Кирк является активным критиком либеральных идей, а также выступает против финансовой помощи Украине.

