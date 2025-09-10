В США застрелили соратника Трампа Чарли Кирка
Консервативного активиста и исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка застрелили во время мероприятия в штате Юта.
Покушение на жизнь Чарли Кирка
Как сообщает The Guardian, на видеозаписях, которые распространяются в социальных сетях, видно, как Чарли Кирк получил ранение во время выступления, сидя под тентом во внутреннем дворе Университета долины Юты.
По информации издания, Кирк находился там в рамках тура The American Comeback Tour, который организовывало местное отделение TPUSA в Utah Valley.
Представитель полиции Университета долины Юты подтвердил изданию, что на территории кампуса прозвучали выстрелы.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что произошел выстрел в американского ведущего подкастов и активиста. Позже Трамп сообщил, что его соратник Чарли Кирк скончался.
Чарли Кирк — подробности биографии и факты из жизни
Чарли Кирк является консервативным активистом, соучредителем и исполнительным директором Turning Point USA (TPUSA).
Он является одним из лидеров MAGA-повестки — организатором активизма в пользу президента США Дональда Трампа среди молодежи, финансово и организационно связанным с движением.
Он создал несколько связанных организаций, включая Turning Point Action — политическое крыло TPUSA.
TPUSA и Кирк стали одним из ключевых каналов привлечения молодежи к движению MAGA (Make America Great Again), особенно на студенческих кампусах.
Как известно, Чарли Кирк поддерживал Дональда Трампа во время избирательных кампаний, запустив в его поддержку Students for Trump и Turning Point Action перед выборами 2020 года.
В 2025 году Дональд Трамп назначил Кирка в Совет посетителей Академии Воздушных сил США.
По данным из открытых источников, Кирк является активным критиком либеральных идей, а также выступает против финансовой помощи Украине.