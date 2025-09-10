Трамп призвал приговорить к смертной казни убийцу беженки из Украины
Президент США Дональд Трамп обратился с требованием приговорить 34-летнего бездомного Декарлоса Брауна-младшего, который 22 августа убил 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в городе Шарлотт в штате Северная Каролина, к смертной казни.
Такое заявление он опубликовал 10 сентября в соцсети Truth Social.
Убийство украинки в США: реакция Трампа
Глава США подчеркнул, что смертная казнь – единственный возможный выбор, который может быть в подобной ситуации, а также назвал обвиняемого “животным”.
– Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть быстро (несомненно!) судимо и приговорено только к смертной казни, – сообщил он.
Ранее стало известно, что в городе Шарлотт в штате Северная Каролина, США, произошло убийство 23-летней украинской беженки.
На видео, распространенном в соцсетях, можно увидеть, как 34-летний бездомный Декарлос Браун-младший нанес Заруцкой многочисленные ранения ножом на остановке общественного транспорта в салоне трамвая.
Расследование этого инцидента все еще продолжается.
Дональд Трамп впервые отреагировал на убийство Заруцкой 9 сентября. Он выступил в эфире телеканала Fox News и заявил, что “к завтрашнему утру узнает все об этом”. Тогда он обратил внимание на отказ мэра осудить убийцу и пообещал федеральные меры для решения этой ситуации.