Президент США Дональд Трамп обратился с требованием приговорить 34-летнего бездомного Декарлоса Брауна-младшего, который 22 августа убил 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в городе Шарлотт в штате Северная Каролина, к смертной казни.

Такое заявление он опубликовал 10 сентября в соцсети Truth Social.

Убийство украинки в США: реакция Трампа

Глава США подчеркнул, что смертная казнь – единственный возможный выбор, который может быть в подобной ситуации, а также назвал обвиняемого “животным”.

– Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть быстро (несомненно!) судимо и приговорено только к смертной казни, – сообщил он.

Ранее стало известно, что в городе Шарлотт в штате Северная Каролина, США, произошло убийство 23-летней украинской беженки.

На видео, распространенном в соцсетях, можно увидеть, как 34-летний бездомный Декарлос Браун-младший нанес Заруцкой многочисленные ранения ножом на остановке общественного транспорта в салоне трамвая.

Расследование этого инцидента все еще продолжается.

Дональд Трамп впервые отреагировал на убийство Заруцкой 9 сентября. Он выступил в эфире телеканала Fox News и заявил, что “к завтрашнему утру узнает все об этом”. Тогда он обратил внимание на отказ мэра осудить убийцу и пообещал федеральные меры для решения этой ситуации.

