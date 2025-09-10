Консервативного активіста і виконавчого директора Turning Point USA (TPUSA) Чарлі Кірка застрелили під час заходу в штаті Юта.

Замах на життя Чарлі Кірка

Як повідомляє The Guardian, у відеозаписах, які поширюються у соціальних мережах, видно, як Чарлі Кірк дістав поранення під час виступу, сидячи під тентом у внутрішньому дворі Університету долини Юти.

За інформацію видання, Кірк перебував там у рамках туру The American Comeback Tour, який організовувало місцеве відділення TPUSA в Utah Valley.

Зараз дивляться

Представник поліції Університету долини Юти підтвердив виданню, що на території кампусу пролунали постріли.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що відбувся постріл в американського ведучого подкастів та активіста. Пізніше Трамп повідомив, що його соратник Чарлі Кірк помер.

Чарлі Кірк – подробиці біографії та факти з життя

Чарлі Кірк є консервативним активістом, співзасновником і виконавчим директором Turning Point USA (TPUSA).

Він є одним із провідників MAGA-повістки – організатором активізму на користь президента США Дональда Трампа серед молоді, фінансово та організаційно пов’язаним із рухом.

Він створив декілька пов’язаних організацій, включно з Turning Point Action — політичним крилом TPUSA.

TPUSA та Кірк стали одним із ключових каналів залучення молоді до руху MAGA (Make America Great Again), особливо на студентських кампусах.

Як відомо, Чарлі Кірк підтримував Дональда Трампа під час виборчих кампаній, запустивши на його підтримку Students for Trump та Turning Point Action перед виборами 2020 року.

У 2025 році Дональд Трамп призначив Кірка до Ради відвідувачів Академії Повітряних сил США.

За даними з відкритих джерел, Кірк є активним критиком ліберальних ідей, а також виступає проти фінансової допомоги Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.