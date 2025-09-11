Взрывы в Сумах прогремели около 01:50 в результате атаки вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Взрывы в Сумах 12 сентября: что известно

Взрывы в Сумах сегодня стали следствием попадания вражеского БПЛА по учебному заведению в Заречном районе Сум.

Сейчас смотрят

Известно, что в результате взрывов в Сумах поврежден также транспорт учебного заведения.

Кроме того, в трех прилегающих жилых домах взрывной волной повреждены окна.

На месте попадания возник пожар.

Ликвидация последствий взрывов в Сумах 12 сентября продолжается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 296-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Олег Григоров

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.