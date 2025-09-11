Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Взрывы в Сумах: враг атаковал учебное заведение и жилые дома
Взрывы в Сумах прогремели около 01:50 в результате атаки вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Взрывы в Сумах 12 сентября: что известно
Взрывы в Сумах сегодня стали следствием попадания вражеского БПЛА по учебному заведению в Заречном районе Сум.
Известно, что в результате взрывов в Сумах поврежден также транспорт учебного заведения.
Кроме того, в трех прилегающих жилых домах взрывной волной повреждены окна.
На месте попадания возник пожар.
Ликвидация последствий взрывов в Сумах 12 сентября продолжается.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 296-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Олег Григоров
