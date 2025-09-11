Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Вибухи в Сумах: ворог атакував навчальний заклад та житлові будинки
Вибухи в Сумах пролунали близько 01:50 внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Вибухи в Сумах 12 вересня: що відомо
Вибухи в Сумах сьогодні стали наслідком влучання ворожого БпЛА по навчальному закладу у Зарічному районі Сум.
Відомо, що унаслідок вибухів у Сумах пошкоджено також транспорт навчального закладу.
Крім того, в трьох прилеглих житлових будинках вибуховою хвилею пошкодило вікна.
На місці влучання виникла пожежа.
Ліквідація наслідків вибухів у Сумах 12 вересня триває.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 296-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Олег Григоров
