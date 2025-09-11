Вибухи в Сумах пролунали близько 01:50 внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Вибухи в Сумах 12 вересня: що відомо

Вибухи в Сумах сьогодні стали наслідком влучання ворожого БпЛА по навчальному закладу у Зарічному районі Сум.

Відомо, що унаслідок вибухів у Сумах пошкоджено також транспорт навчального закладу.

Крім того, в трьох прилеглих житлових будинках вибуховою хвилею пошкодило вікна.

На місці влучання виникла пожежа.

Ліквідація наслідків вибухів у Сумах 12 вересня триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 296-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Григоров

