Взрывы в Киевской области ночью 14 сентября не связаны с воздушной атакой, вражеских целей не фиксировалось, тревога в регионе не объявлялась. Однако в Фастовском районе действительно произошло чрезвычайное событие, в результате которого повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к значительным задержкам движения поездов.

Чрезвычайное происшествие на железной дороге под Киевом 14 сентября: что известно

Сначала в 01:28 Укразализныця сообщила, что из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту.

Через 10 минут глава Киевской ОВА Николай Калашник подтвердил, что взрывы, которые слышали жители области, не связаны с воздушной атакой, поскольку воздушная тревога в области не объявлялась.

— В связи с чрезвычайным происшествием произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе Киевской области, — уточнил он после 05:00.

По его словам, на месте соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.

— Организован трансфер пассажиров поезда 73 Харьков — Перемышль в Киев: первую часть автобусом, остальных впоследствии — поездом, который отправился дальше по измененному маршруту. Трем женщинам оказана медицинская помощь — острая реакция на стресс, — добавил Калашник.

Также он сообщил, что на время восстановительных работ поезда дальнего следования будут курсировать в объезд поврежденного участка через Мироновку или Коростень, поэтому возможны отклонения от графика, однако железнодорожники ускоряют поезда и работают над всеми необходимыми стыковками в ручном режиме.

Кроме того, Укрзализныцей организовано тактовое движение пригородных поездов до/из Боярки в течение всего воскресенья с остановками Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Вишневое, Тарасовка, Боярка. Полное расписание можно посмотреть на сайте перевозчика.

Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжаются.

