Вибухи у Київській області вночі 14 вересня не повʼязані з повітряною атакою, ворожих цілей не фіксувалось, тривога в регіоні не оголошувався. Проте у Фастівському районі справді сталася надзвичайна подія, внаслідок якої пошкоджено залізничну інфраструктуру, що спричинило значні затримки руху поїздів.

Надзвичайна подія на залізниці під Києвом 14 вересня: що відомо

Спочатку о 01:28 Укразалізниця повідомила, що через пошкодження інфраструктури поблизу Києва внаслідок надзвичайної ситуації низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненим маршрутом.

За 10 хвилин керівник Київської ОВА Микола Калашник підтвердив, що вибухи, які чули жителі області, не повʼязані з повітряною атакою, оскільки повітряна тривога в області не оголошувалася.

– У звʼязку з надзвичайною подією сталося пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі Київщини, – уточнив він після 05:00.

За його словами, на місці відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

– Організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків – Перемишль до Києва: першу частину автобусом, решту згодом — потягом, що вирушив далі змінним маршрутом. Трьом жінкам надана медична допомога — гостра реакція на стрес, – додав Калашник.

Також він повідомив, що на час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень, тому можливі відхилення від графіка, втім залізничники прискорюють потяги та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі.

Крім того, Укрзалізницею організовано тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі із зупинками Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка, Боярка. Повний графік можна переглянути на сайті перевізника.

Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації тривають.

