СБУ и Нацполиция задержали трех агентов РФ, совершавших поджоги в восточных и западных областях Украины. Фигурантами оказались завербованные врагом местные жители, которые искали “легких заработков” в Telegram-каналах.

Поджоги по заказу РФ: что известно

Так, в Харькове задержан 21-летний российский агент, который сжег служебный внедорожник ВСУ, проходивший техобслуживание после выполнения боевых задач на фронте.

— Для совершения преступления фигурант вылил легковоспламеняющуюся смесь на капот автомобиля и поджег ее, — говорится в сообщении.

Военная контрразведка СБУ задержала злоумышленника, когда он готовился к совершению новых преступлений в прифронтовом городе.

В Черновицкой области разоблачен 24-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за угон автотранспорта.

После выхода на свободу летом 2024 года он получил заказ из РФ на поджог энергообъектов Укрзализныци.

— Для совершения преступления фигурант привлек своего 34-летнего знакомого. Обоих злоумышленников задержали после того, как они подожгли местный релейный шкаф, — рассказали в СБУ.

В настоящее время следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Задержанные находятся под стражей. Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

