Поджигали авто военных и энергообъекты Укрзализныци: задержаны три агента РФ
СБУ и Нацполиция задержали трех агентов РФ, совершавших поджоги в восточных и западных областях Украины. Фигурантами оказались завербованные врагом местные жители, которые искали “легких заработков” в Telegram-каналах.
Поджоги по заказу РФ: что известно
Так, в Харькове задержан 21-летний российский агент, который сжег служебный внедорожник ВСУ, проходивший техобслуживание после выполнения боевых задач на фронте.
— Для совершения преступления фигурант вылил легковоспламеняющуюся смесь на капот автомобиля и поджег ее, — говорится в сообщении.
Военная контрразведка СБУ задержала злоумышленника, когда он готовился к совершению новых преступлений в прифронтовом городе.
В Черновицкой области разоблачен 24-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за угон автотранспорта.
После выхода на свободу летом 2024 года он получил заказ из РФ на поджог энергообъектов Укрзализныци.
— Для совершения преступления фигурант привлек своего 34-летнего знакомого. Обоих злоумышленников задержали после того, как они подожгли местный релейный шкаф, — рассказали в СБУ.
В настоящее время следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
- ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Задержанные находятся под стражей. Им грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.