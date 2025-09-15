СБУ при содействии главнокомандующего ВСУ задержала мобилизованного военнослужащего, который, проходя службу в роте ударных БпЛА на Восточном фронте, шпионил для врага.

Шпион РФ в рядах ВСУ: что известно

Как сообщили в СБУ, агент врага заранее “сливал” оккупантам информацию о времени, направлениях вылетов и ориентировочных целях на передовой украинских беспилотников.

Кроме того, предатель передавал информацию о пунктах постоянной дислокации и боевых позициях бригады, в которой проходил службу.

— Враг использовал эти разведданные для превентивных ударов по украинским дроноводам с помощью дальнобойной артиллерии и авиабомб, — говорится в сообщении.

Как установило расследование, в момент вражеских атак агент получал от ФСБ предупредительную информацию, чтобы выйти из зоны потенциального поражения.

Сотрудники СБУ задержали агента, когда он готовился к передаче врагу новых разведданных.

По данным следствия, российским агентом оказался 26-летний житель Кропивницкого, который после мобилизации в подразделение беспилотных систем начал искать в Telegram контакты с российской спецслужбой.

Впоследствии его завербовала ФСБ и предложила сотрудничество в обмен на деньги.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

