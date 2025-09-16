Підпалювали авто військових та енергооб’єкти Укрзалізниці: затримано трьох агентів РФ
СБУ та Нацполіція затримали трьох агентів РФ, які вчиняли підпали в східних і західних областях України. Фігурантами виявилися завербовані ворогом місцеві жителі, які шукали “легких заробітків” у Telegram-каналах.
Підпали на замовлення РФ: що відомо
Так, у Харкові затримано 21-річного російського агента, який спалив службовий позашляховик ЗСУ, що проходив техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.
– Для скоєння злочину фігурант вилив легкозаймисту суміш на капот автомобіля і підпалив її, – йдеться в повідомленні.
Військова контррозвідка СБУ затримала зловмисника, коли той готувався до скоєння нових злочинів у прифронтовому місті.
У Чернівецькій області викрито 24-річного рецидивіста, який раніше відбував покарання за викрадення автотранспорту.
Після виходу на свободу влітку 2024 року він отримав замовлення з РФ щодо підпалу енергооб’єктів Укрзалізниці.
– Для скоєння злочину фігурант залучив свого 34-річного знайомого. Обох зловмисників затримали після того, як вони підпалили місцеву релейну шафу, – розповіли в СБУ.
Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
- ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років в’язниці до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.