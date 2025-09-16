СБУ та Нацполіція затримали трьох агентів РФ, які вчиняли підпали в східних і західних областях України. Фігурантами виявилися завербовані ворогом місцеві жителі, які шукали “легких заробітків” у Telegram-каналах.

Підпали на замовлення РФ: що відомо

Так, у Харкові затримано 21-річного російського агента, який спалив службовий позашляховик ЗСУ, що проходив техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.

– Для скоєння злочину фігурант вилив легкозаймисту суміш на капот автомобіля і підпалив її, – йдеться в повідомленні.

Військова контррозвідка СБУ затримала зловмисника, коли той готувався до скоєння нових злочинів у прифронтовому місті.

У Чернівецькій області викрито 24-річного рецидивіста, який раніше відбував покарання за викрадення автотранспорту.

Після виходу на свободу влітку 2024 року він отримав замовлення з РФ щодо підпалу енергооб’єктів Укрзалізниці.

– Для скоєння злочину фігурант залучив свого 34-річного знайомого. Обох зловмисників затримали після того, як вони підпалили місцеву релейну шафу, – розповіли в СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років в’язниці до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

