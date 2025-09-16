В ночь на 16 сентября в городской многопрофильной больнице Ужгорода произошел пожар, в результате которого погиб 74-летний мужчина.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Пожар в больнице Ужгорода: что известно

По данным службы ГСЧС, пожар возник около трех часов ночи на пятом этаже Ужгородской городской многопрофильной клинической больницы.

На момент прибытия спасателей персонал медучреждения успел эвакуировать 69 пациентов. Не удалось спасти только 74-летнего мужчину, который скончался от отравления продуктами горения.

Пламя полностью охватило помещение палаты, однако спасатели предотвратили его дальнейшее распространение. Было задействовано 32 пожарных и 9 единиц техники.

Причины возгорания в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.

