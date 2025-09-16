У ніч на 16 вересня в міській багатопрофільній лікарні Ужгорода сталася пожежа, внаслідок якої загинув 74-річний чоловік.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

Пожежа у лікарні Ужгорода: що відомо

За даними служби ДСНС, пожежа виникла близько третьої години ночі на п’ятому поверсі Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні.

На момент прибуття рятувальників персонал медзакладу встиг евакуювати 69 пацієнтів. Не вдалося врятувати лише 74-річного чоловіка, який помер через отруїєння продуктами горіння.

Полум’я повністю охопило приміщення палати, однак рятувальники запобігли його подальшому поширенню. Було залучено 32 вогнеборці та 9 одиниць техніки.

Причини займання наразі встановлюють правоохоронні органи.