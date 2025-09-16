Один человек, еще 13, в частности двое детей, получили ранения при взрывах в Запорожье сегодня ночью.

Об этом сообщили глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров и представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Взрывы в Запорожье 16 сентября: что известно

Взрывы в Запорожье сегодня ночью раздавались больше часа, пока в городе была объявлена ​​воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации.

Первые взрывы в Запорожье прогремели около 23:30 15 сентября, а через 15 минут произошла вторая волна ударов.

Около полуночи враг нанес по городу третий удар, а после полуночи снова атаковал частную застройку.

В результате попадания в частную застройку разрушены частные дома и нежилые помещения.

Возникли масштабные пожары: огонь охватил три жилых дома площадью 350 кв. м, два грузовика на стоянке и станцию технического обслуживания на площади 600 кв. м.

Поврежденные автомобили, окна и фасады зданий — такие последствия вражеской атаки на Запорожье.

На данный момент известно, что в результате взрывов в Запорожье 16 сентября погиб один человек.

Еще 13 получили ранения. Среди них – двое детей четырех и 17 лет.

По сообщению главы Запорожской ОГА, враг нанес по городу не менее 10 ударов, предположительно из РСЗО Торнадо-С.

Под ударом оказались два района Запорожья — Коммунарский и Шевченковский.

Повреждены 10 многоквартирных домов, 12 домов частного сектора.

На месте работают все экстренные службы. Количество пострадавших продолжают уточнять.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 301-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОГА

