После взрывов в Сумах сегодня, 16 сентября, часть города временно без света.

Взрывы в Сумах сегодня, 16 сентября: что известно

Взрывы в Сумах сегодня ночью гремели, пока общину российские оккупанты атаковали беспилотниками.

Во время обстрела произошло два попадания. К счастью, уточняет руководитель областной военной администрации Олег Григоров, не в жилом секторе. Люди во время взрывов в Сумах 16 сентября не пострадали.

Один удар, продолжают в городской военной администрации, пришелся по складскому зданию, произошел пожар.

После второго попадания часть абонентов в одном из районов города осталась без света.

Из-за перебоев в электроснабжении с 02:50 16 сентября обесточен один из водозаборов города.

В данный момент воду в район, где нет света, до десяти утра будут подавать по графику с пониженным давлением.

Тем временем все службы привлечены к ликвидации последствий взрывов в Сумах 16 сентября и скорейшему восстановлению света.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 300-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

