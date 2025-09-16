Одна людина, ще 13, зокрема двоє дітей, дістали поранення під час вибухів у Запоріжжі сьогодні вночі.

Про це повідомили очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Вибухи в Запоріжжі 16 вересня: що відомо

Вибухи в Запоріжжі сьогодні вночі лунали понад годину, поки в місті було оголошено повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації.

Зараз дивляться

Перші вибухи в Запоріжжі прогриміли близько 23:30 15 вересня. За 15 хвилин сталася друга хвиля ударів.

Близько опівночі ворог вдарив по місту втретє, а після опівночі знову атакував приватну забудову.

Унаслідок влучання у приватну забудову зруйновані приватні будинки та нежитлові приміщення.

Виникли масштабні пожежі: вогонь охопив три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м.

Понівечені автівки, вибиті вікна та пошкоджені фасади будівель – такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя.

Наразі відомо, що унаслідок вибухів у Запоріжжі 16 вересня загинула одна людина.

Ще 13 дістали поранень. Серед них – двоє дітей чотирьох та 17 років.

За повідомлення очільника Запорізької ОВА, ворог бив по місту щонайменше 10 разів, попередньо з РСЗВ Торнадо-С.

Під ударом опинилися два райони Запоріжжя – Комунарський та Шевченківський.

Пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, 12 будинків приватного сектору

На місці працюють усі екстрені служби. Кількість постраждалих продовжують уточнювати.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 301-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.