Российские войска нанесли удары авиабомбами по населенному пункту Воздвижевка в Запорожской области, в результате чего есть пострадавшие люди.

Атака на Воздвижевку в Запорожской области — какие последствия

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, увеличилось количество пострадавших в результате российской атаки на Воздвижевку.

Уже известно о четырех пострадавших в результате удара вражескими авиабомбами.

В частности, помощь врачей понадобилась 88-летней, 63-летней, 50-летней и 29-летней женщинам.

Как рассказал глава Запорожской ОВА, российские авиабомбы разрушили дома и хозяйственные постройки на нескольких улицах в Воздвижевке.

Ранее Иван Федоров сообщал, что россияне сбросили по меньшей мере три авиабомбы на Воздвижевку Запорожской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 303-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

