Враг нанес авиаудары по Воздвижевке в Запорожской области: есть пострадавшие и разрушения
Российские войска нанесли удары авиабомбами по населенному пункту Воздвижевка в Запорожской области, в результате чего есть пострадавшие люди.
Атака на Воздвижевку в Запорожской области — какие последствия
Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, увеличилось количество пострадавших в результате российской атаки на Воздвижевку.
Уже известно о четырех пострадавших в результате удара вражескими авиабомбами.
В частности, помощь врачей понадобилась 88-летней, 63-летней, 50-летней и 29-летней женщинам.
Как рассказал глава Запорожской ОВА, российские авиабомбы разрушили дома и хозяйственные постройки на нескольких улицах в Воздвижевке.
Ранее Иван Федоров сообщал, что россияне сбросили по меньшей мере три авиабомбы на Воздвижевку Запорожской области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 303-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.