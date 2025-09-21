Вечером 20 сентября РФ атаковала спасателей во время тушения пожара на объекте критической инфраструктуры, вызванного атакой БпЛА в Нежинском районе Черниговской области.

Атака на Нежинский район 20 сентября: что известно о последствиях

В ГСЧС сообщили, что враг нанес повторный удар, когда его сотрудники ликвидировали последствия предыдущего обстрела.

К сожалению, травмированы двое пожарных. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

— В общине Нежинского района враг попал по объекту критической инфраструктуры. Ранены двое пожарных, они госпитализированы, — подтвердил руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, это уже второй раз за неделю россияне наносят удар, а затем снова атакуют, дождавшись, когда на ликвидацию последствий обстрела прибудут спасатели.

За день до этого, 19 сентября, в Черниговской области под повторным обстрелом на месте падения беспилотника оказались патрульные и медики. Тогда в результате атаки были повреждены автомобили полиции и скорой помощи.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 306-е сутки.

Источник : ГСЧС

Фото : ГСЧС

