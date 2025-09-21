Ввечері 20 вересня РФ атакувала рятувальників під час гасіння пожежі на об’єкті критичної інфраструктури, спричиненої атакою БпЛА у Ніжинському районі Чернігівської області.

Атака на Ніжинський район 20 вересня: що відомо про наслідки

У ДСНС повідомили, що ворог завдав повторного удару, коли його співробітники ліквідовували наслідки попереднього обстрілу.

На жаль, травмовано двох пожежників. Обох госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

– У громаді Ніжинського району ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури. Поранені двоє вогнеборців, їх госпіталізовано, – підтвердив керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За його словами, це вже вдруге за тиждень росіяни завдають удару, а потім знову атакують, дочекавшись, коли на ліквідацію наслідків обстрілу прибудуть рятувальники.

За день до цього, 19 вересня, у Чернігівській області під повторним обстрілом на місці падіння безпілотника опинилися патрульні та медики. Тоді внаслідок атаки було пошкоджено автомобілі поліції та швидкої допомоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 306-ту добу.

