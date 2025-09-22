Аеропорт в Копенгагені закрили через появу дронів, рейси скасовано
Аеропорт в Копенгагені закрили через появу безпілотників. Рейси у столиці Данії скасували після того, як помітили дрони.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву місцевої поліції.
Аеропорт в Копенгагені закрито – причина
– У цьому районі було помічено від двох до чотирьох великих дронів, повідомив представник поліції, – йдеться у повідомленні.
Представник аеропорту в Копенгагені підтвердив, що весь рух зупинено, але відмовився від подальших коментарів.
Інтернет-сервіс FlightRadar, що відображає інформацію про місцеперебування літаків у режимі реального часу на карті, повідомляє, що всі зльоти та посадки в аеропорту Копенгагена призупинено о 20:26 за місцевим часом (о 21:26 за Києвом) через повідомлення про дрони.
Щонайменше 15 рейсів довелося перенаправити до інших аеропортів, зазначили у FlightRadar, станом на 22:30.