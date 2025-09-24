Мощные взрывы в Херсоне прогремели вечером в среду, 24 сентября. Российские войска атаковали областной центр из артиллерии и ракетных систем залпового огня, в частности кассетными боеприпасами.

Атака на Херсон 24 сентября — какие последствия

Заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что российские террористы отработали по центральной части города.

— Предварительно, судя по звукам, из артиллерии и РСЗО, в частности кассетными боеприпасами. Черти, — сказал Соболевский.

По его словам, был достойный ответ от Сил обороны Украины.

Юрий Соболевский призвал жителей Херсона находиться как можно дальше от окон.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 309-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

