Взрывы в Херсоне: РФ ударила по центру города кассетными боеприпасами
Мощные взрывы в Херсоне прогремели вечером в среду, 24 сентября. Российские войска атаковали областной центр из артиллерии и ракетных систем залпового огня, в частности кассетными боеприпасами.
Атака на Херсон 24 сентября — какие последствия
Заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что российские террористы отработали по центральной части города.
— Предварительно, судя по звукам, из артиллерии и РСЗО, в частности кассетными боеприпасами. Черти, — сказал Соболевский.
По его словам, был достойный ответ от Сил обороны Украины.
Юрий Соболевский призвал жителей Херсона находиться как можно дальше от окон.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 309-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.