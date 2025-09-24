Вибухи у Херсоні: РФ вдарила по центру міста касетними боєприпасами
Потужні вибухи у Херсоні прогриміли ввечері у середу, 24 вересня. Російські війська атакували обласний центр з артилерії та ракетних систем залпового вогню, зокрема касетними боєприпасами.
Атака на Херсон 24 вересня – які наслідки
Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що російські терористи відпрацювали по центральній частині міста.
– Попередньо, судячи зі звуків, з артилерії та РСЗВ, зокрема касетними боєприпасами. Чорти, – сказав Соболевський.
За його словами, була гідна відповідь від Сил оборони України.
Юрій Соболевський закликав жителів Херсону перебувати якомога далі від вікон.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 309-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.