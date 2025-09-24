В районе порта города Туапсе, расположенного на территории Краснодарского края в Российской Федерации, прогремели мощные взрывы в результате атаки морских дронов.

Информацию об этом подтвердил российский глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Атака дронов в Туапсе 24 сентября 2025 — какие последствия

По его словам, в акватории Черного моря обнаружены морские дроны. Бойко призвал местных жителей Туапсе покинуть прибрежную полосу.

Как утверждают жители города, раздаются взрывы и автоматные очереди, появились сообщения об ограничении связи.

Вскоре стало известно, что был нанесен удар по порту, а в том районе в небо поднялся густой и черный дым.

Подвергшийся атаке порт является важным транспортным узлом в Черном море и содержит крупный нефтяной терминал государства-агрессора.

Через этот порт проходят поставки нефти и нефтепродуктов, а также значительные грузы угля, минеральных удобрений, металлов и зерновых.

Он функционирует как ключевой логистический узел, связанный с железнодорожной инфраструктурой.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 309-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

