У ці хвилини сили протиповітряної оборони продовжують відбивати нічну атаку на Україну.

Про проміжні результати бойової роботи Повітряні сили ЗСУ повідомили в ранковому зведенні.

Нічна атака на Україну: що відомо

Під час нічної атаки на Україну українські захисники знищували 154 ударні безпілотники типу Shahed, Гербера і дронів інших типів, які, починаючи з 18:00 25 вересня, росіяни запустили з районів Брянська, Орла та Міллєрово.

За даними Повітряних сил ЗСУ, близько 80 із них – Шахеди.

До 07:30 26 вересня авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили (приглушили) 128 дронів.

Приземлили їх на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на дев’яти локаціях, а також падіння збитих дронів чи їхніх уламків на одній локації.

Атака дронами триває. Зокрема, з північного напрямку зайшли нові групи ударних БпЛА. Тож у Повітряних силах ЗСУ закликають дотримуватися заходів безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 311-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряне командування Південь

