В течение ночи 26 сентября армия РФ атаковала Украину ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами. В частности, взрывы под утро раздавались в пригороде Сум.

В самой России также было неспокойно – неизвестные дроны в очередной раз нанесли удар по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае.

А гендиректор МАГАТЭ накануне вечером встречался в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 26 сентября — в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в пригороде Сум

Под утро 26 сентября РФ нанесла удар по жилому сектору в Стецковском старостинском округе, который является частью Сумской городской общины, сообщил начальник МВА Сергей Кривошеенко.

По его словам, в результате атаки повреждены жилые дома.

— Могут быть перебои с электро- и газоснабжением. Масштабы атаки уточняем. Предварительно – без пострадавших, — уточнил он.

Атака на Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ

Российские паблики сообщили об атаке беспилотников на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ ночью 26 сентября.

По их данным, в результате падения обломков беспилотника на одну из установок вспыхнул пожар, который якобы уже ликвидирован.

Они утверждают, что пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Гендиректор МАГАТЭ Гросси встретился в Кремле с Путиным

Вечером 25 сентября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который принял участие во Всемирной неделе атомной энергии в Москве, встретился с Владимиром Путиным.

Сам Гросси написал в сети Х, что темой разговора стали вопросы ядерной энергетики, нераспространения ядерных технологий и вызовы в сфере безопасности и защищенности.

При этом он поблагодарил российского диктатора за поддержку профессиональной и беспристрастной работы МАГАТЭ.

ЕС предупредил РФ, что готов сбивать самолеты

Европейские дипломаты на этой неделе негласно предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства, в частности сбивая российские самолеты.

По данным источников Bloomberg, переговоры проходили за закрытыми дверями в Москве.

Во время этой встречи представители Великобритании, Франции и Германии выразили обеспокоенность по поводу вторжения трех истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии на прошлой неделе.

По ее итогам они пришли к выводу, что это нарушение было преднамеренной тактикой, предпринятой по приказу российского командования.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 311-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

