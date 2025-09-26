События ночи 26 сентября: взрывы под Сумами, “бавовна” в РФ, встреча Гросси с Путиным
В течение ночи 26 сентября армия РФ атаковала Украину ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами. В частности, взрывы под утро раздавались в пригороде Сум.
В самой России также было неспокойно – неизвестные дроны в очередной раз нанесли удар по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае.
А гендиректор МАГАТЭ накануне вечером встречался в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 26 сентября — в подборке Фактов ICTV.
- Взрывы в пригороде Сум
- Атака на Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ
- Гендиректор МАГАТЭ Гросси встретился в Кремле с Путиным
- ЕС предупредил РФ, что готов сбивать самолеты
Взрывы в пригороде Сум
Под утро 26 сентября РФ нанесла удар по жилому сектору в Стецковском старостинском округе, который является частью Сумской городской общины, сообщил начальник МВА Сергей Кривошеенко.
По его словам, в результате атаки повреждены жилые дома.
— Могут быть перебои с электро- и газоснабжением. Масштабы атаки уточняем. Предварительно – без пострадавших, — уточнил он.
Атака на Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ
Российские паблики сообщили об атаке беспилотников на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ ночью 26 сентября.
По их данным, в результате падения обломков беспилотника на одну из установок вспыхнул пожар, который якобы уже ликвидирован.
Они утверждают, что пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
Гендиректор МАГАТЭ Гросси встретился в Кремле с Путиным
Вечером 25 сентября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который принял участие во Всемирной неделе атомной энергии в Москве, встретился с Владимиром Путиным.
Сам Гросси написал в сети Х, что темой разговора стали вопросы ядерной энергетики, нераспространения ядерных технологий и вызовы в сфере безопасности и защищенности.
При этом он поблагодарил российского диктатора за поддержку профессиональной и беспристрастной работы МАГАТЭ.
ЕС предупредил РФ, что готов сбивать самолеты
Европейские дипломаты на этой неделе негласно предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства, в частности сбивая российские самолеты.
По данным источников Bloomberg, переговоры проходили за закрытыми дверями в Москве.
Во время этой встречи представители Великобритании, Франции и Германии выразили обеспокоенность по поводу вторжения трех истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии на прошлой неделе.
По ее итогам они пришли к выводу, что это нарушение было преднамеренной тактикой, предпринятой по приказу российского командования.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 311-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.