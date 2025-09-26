СБУ задержала 52-летнюю доцента Одесского университета, которая, являясь агентом ФСБ, помогала врагу наносить удары по городу и области и вербовала военных Сил обороны для российской спецслужбы.

Предательницу задержали накануне ее выезда в ЕС, откуда она планировала попасть в РФ.

Доцент наводила удары по Одессе: что известно

Как рассказали в СБУ, в поле зрения оккупантов женщина попала, когда призывала в запрещенной соцсети ВКонтакте к захвату Одесской области.

— В обмен на сотрудничество оккупанты пообещали ей должность преподавателя кафедры русской литературы в московском вузе, — говорится в сообщении.

Одной из ее главных задач в Украине было выявление пунктов временной дислокации Сил обороны на территории Одессы.

Прежде всего врага интересовали оперативные аэродромы с боевыми вертолетами и склады с вооружением и боеприпасами ВСУ.

Чтобы собрать разведданные, агент пыталась втереться в доверие к украинским воинам, проживавшим по соседству.

В дальнейшем она получила задание завербовать их в собственную сеть информаторов, через которую ФСБ планировала шпионить за защитниками южного региона.

Сотрудники СБУ сорвали планы оккупантов и задержали агента. Во время обысков у нее изъяли смартфон и планшет с подготовленными отчетами для ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

