СБУ затримала 52-річну доцента Одеського університету, яка, будучи агенткою ФСБ, допомагала ворогу завдавати ударів по місту й області та вербувала військових Сил оборони для російської спецслужби.

Зрадницю затримали напередодні її виїзду до ЄС, звідки вона планувала потрапити до РФ.

Доцент наводила удари по Одесі: що відомо

Як розповіли в СБУ, до поля зору окупантів жінка потрапила, коли закликала в забороненій соцмережі ВКонтакте до захоплення Одеської області.

– В обмін на співпрацю окупанти пообіцяли їй посаду викладача кафедри російської літератури в московському виші, – йдеться в повідомленні.

Одним з її головних завдань в Україні було виявлення пунктів тимчасової дислокації Сил оборони на території Одеси.

Насамперед ворога цікавили оперативні аеродроми з бойовими вертольотами та склади зі зброєю і боєприпасами ЗСУ.

Щоб зібрати розвіддані, агентка намагалася втертися в довіру до українських воїнів, які проживали по сусідству.

Надалі вона отримала завдання завербувати їх у власну мережу інформаторів, через яку ФСБ планувала шпигувати за захисниками південного регіону.

Співробітники СБУ зірвали плани окупантів і затримали агентку. Під час обшуків у неї вилучили смартфон і планшет із підготовленими звітами для ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

