Российские войска атаковали Харьков дронами Молния, в результате чего произошло попадание беспилотника по Киевскому району.

Взрывы в Харькове 26 сентября — какие последствия

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, подтвержден удар по Киевскому району Харькова, в частности по крыше одного из торговых центров.

Терехов рассказал, что в результате российского удара поврежден муниципальный автобус с пассажирами — по предварительной информации, пострадавших среди них нет.

Количество пострадавших в Харькове в результате удара вражеским дроном увеличилось до четырех человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 311-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

