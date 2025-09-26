Вибухи у Харкові: РФ вдарила дроном Молния, пошкоджено дах ТЦ і автобус
Російські війська атакували Харків дронами Молния, внаслідок чого є влучання безпілотника по Київському району.
Вибухи у Харкові 26 вересня – які наслідки
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, підтверджено удар по Київському району Харкова, зокрема по даху одного з торговельних центрів.
Терехов розповів, що внаслідок російського удару пошкоджено муніципальний автобус з пасажирами – за попередньою інформацією, постраждалих серед них немає.
Кількість постраждалих в Харкові внаслідок удару ворожим дроном збільшилася до чотирьох осіб, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 311-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.