В Харьковской области спасатель подорвался на мине во время тушения лесного пожара
В Харьковской области во время тушения лесного пожара на вражеской противотанковой мине подорвался пожарный автомобиль, в результате чего пострадал спасатель.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины рассказали подробности, как это произошло.
Как отметили в ГСЧС, на территории Петровского лесничества в Изюмском районе пожарный автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете.
По предварительной информации, это была вражеская противотанковая мина. В результате пострадал водитель специальной техники.
В ГСЧС рассказали, что огонь охватил хвойную подстилку на площади около 23 га.
К ликвидации пожара привлекли 30 спасателей и 10 единиц техники ГСЧС, а также 10 работников и 6 единиц техники лесхоза. На месте работают пиротехнические расчеты ГСЧС.