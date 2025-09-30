На Харківщині рятувальник підірвався на міні під час гасіння лісової пожежі
У Харківській області під час гасіння лісової пожежі на ворожій протитанковій міні підірвався пожежний автомобіль, внаслідок чого постраждав рятувальник.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій України розповіли подробиці, як це сталося.
Як зазначили у ДСНС, на території Петрівського лісництва в Ізюмському районі пожежний автомобіль підірвався на вибухонебезпечному предметі.
За попередньою інформацією, це була ворожа протитанкова міна. Внаслідок цього постраждав водій спеціальної техніки.
У ДСНС розповіли, що вогонь охопив хвойну підстилку на площі близько 23 га.
До ліквідації пожежі залучили 30 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС, а також 10 працівників і 6 одиниць техніки лісгоспу. На місці працюють піротехнічні розрахунки ДСНС.