У Харківській області під час гасіння лісової пожежі на ворожій протитанковій міні підірвався пожежний автомобіль, внаслідок чого постраждав рятувальник.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України розповіли подробиці, як це сталося.

На Харківщині рятувальник підірвався на міні

Як зазначили у ДСНС, на території Петрівського лісництва в Ізюмському районі пожежний автомобіль підірвався на вибухонебезпечному предметі.

За попередньою інформацією, це була ворожа протитанкова міна. Внаслідок цього постраждав водій спеціальної техніки.

У ДСНС розповіли, що вогонь охопив хвойну підстилку на площі близько 23 га.

До ліквідації пожежі залучили 30 рятувальників та 10 одиниць техніки ДСНС, а також 10 працівників і 6 одиниць техніки лісгоспу. На місці працюють піротехнічні розрахунки ДСНС.

Фото : ДСНС

