В Киеве водитель жестоко избил велосипедиста за замечание о парковке – прокуратура
Сотрудники Подольской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении 44-летнему жителю Киевской области, который нанес тяжкие телесные повреждения велосипедисту за замечание о нарушении правил парковки.
Избил до потери сознания за замечание о парковке: что известно
Как сообщается, инцидент произошел в результате конфликта между водителем Mercedes — Benz G-500 и велосипедистом, возникшего из-за парковки транспортного средства на велодорожке.
— Раздраженный замечанием водитель нанес велосипедисту несколько ударов по лицу. Потерпевший потерял сознание и упал на асфальт. После этого нападавший оттащил мужчину на обочину и уехал с места конфликта, — говорится в сообщении.
В результате удара 40-летний потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом височной кости.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Источник: Киевская городская прокуратура