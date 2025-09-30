Сотрудники Подольской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении 44-летнему жителю Киевской области, который нанес тяжкие телесные повреждения велосипедисту за замечание о нарушении правил парковки.

Избил до потери сознания за замечание о парковке: что известно

Как сообщается, инцидент произошел в результате конфликта между водителем Mercedes — Benz G-500 и велосипедистом, возникшего из-за парковки транспортного средства на велодорожке.

— Раздраженный замечанием водитель нанес велосипедисту несколько ударов по лицу. Потерпевший потерял сознание и упал на асфальт. После этого нападавший оттащил мужчину на обочину и уехал с места конфликта, — говорится в сообщении.

В результате удара 40-летний потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом височной кости.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Источник: Киевская городская прокуратура

