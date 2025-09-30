Співробітники Подільської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру 44-річному жителю Київської області, який завдав тяжких тілесних ушкоджень велосипедисту за зауваження про порушення правил паркування.

Побив до непритомності за зауваження: що відомо

Інцидент стався між водієм Mercedes – Benz G-500 і велосипедистом через паркування авто на велодоріжці.

– Роздратований зауваженням водій завдав велосипедисту кількох ударів по обличчю. Потерпілий знепритомнів і впав на асфальт. Після цього нападник відтягнув чоловіка на узбіччя і поїхав з місця конфлікту, – йдеться в повідомленні.

В результаті удару 40-річний потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку і перелом скроневої кістки.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Джерело: Київська міська прокуратура

