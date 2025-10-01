В Днепре возникли перебои с поставками электричества вечером в среду, 1 октября. Перед этим жители города видели вспышку в небе.

Об этом сообщили журналисты Суспільне новини.

Отключение света в Днепре 1 октября — какая причина

В пресс-службе ДТЭК Днепровские электросети украинским журналистам сообщили, что повреждений или замыканий не фиксировали.

Вечером 1 октября в Днепре произошел инцидент, который привлек внимание пользователей социальных сетей.

В нескольких районах Днепра жители зафиксировали кратковременный перепад напряжения: свет погас на несколько секунд и снова быстро появился.

Хотя ситуация могла остаться незамеченной, однако в местных Telegram-каналах начали появляться видео с места происшествия, снятые очевидцами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 316-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

