Мощные взрывы в Киевской области прогремели в ночь на четверг, 2 октября, когда регион атаковали вражеские беспилотники.

Взрывы в Киевской области 2 октября — какие последствия

Киевская областная военная администрация подтвердила, что в регионе зафиксировали движение вражеских дронов.

В Киевской области работали силы противовоздушной обороны (ПВО), поэтому местные жители могли слышать взрывы ночью.

— Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги, — говорится в сообщении Киевской ОВА.

В среду, 1 октября, враг атаковал Славутич. По информации Киевской ОВА, в результате удара БпЛА по энергетическому объекту город остался без электроснабжения.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский сообщил о блэкауте на Чернобыльской АЭС, который возник из-за удара РФ по одной из украинских энергетических подстанций в Славутиче.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 317-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

