В Славутиче из-за атаки РФ исчез свет: что известно
1 октября в Славутиче исчез свет из-за атаки РФ по электроподстанции.
Мэр Славутича Юрий Фомичев в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки России по электроподстанции 1 октября в Славутиче исчез свет.
– Последствия уточняются, спасатели работают над ликвидацией пожара. Мы стараемся перейти на другую подстанцию, однако время перехода еще не уточняется, — проинформировал он.
Кроме того, городской голова добавил, что в городе включили резервное питание для водоканала. По его словам, вода будет, однако по часам и стоит ожидать соответствующие объявления.
— Будет питание на системы связи. Мы разворачиваем пункты несокрушимости, где можно подзарядить телефоны. Там будут буржуйки, будет еда, будут дрова, – добавил он.
К тому же, впоследствии мэр добавил, что ориентировочно через час появится вода (около 18-00) и будет до 21-00 (ориентировочно).
– Просьба первые полчаса пытаться массово не набирать воду, – написал он.
Славутич на карте
Славутич территориально расположен в Черниговской области, однако входит в Вышгородский район Киевской области.
Напомним, что 1 октября враг нанес удар по энергетическому объекту в соседней области. Поэтому в части общин Черниговщины отсутствует свет.