Блэкаут на объектах бывшей Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) длился более трех часов в результате целенаправленного российского удара по одной из украинских энергетических подстанций в Славутиче.

Зеленский о блэкауте на Чернобыльской АЭС

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, блэкаут на Чернобыльской АЭС охватил, в частности, новое укрытие, которое защищает окружающую среду от остатков четвертого энергоблока станции после взрыва 1986 года, радиоактивных обломков и пыли.

По словам главы государства, это хранилище для отработанного ядерного топлива. В нем хранится 80% всего такого отработанного топлива, которое было накоплено за время функционирования АЭС, сказал Зеленский.

— Это отработанные топливные сборки общим весом более 3250 тонн, — обратил внимание он.

Россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля, убежден президент Украины.

По его мнению, это был целенаправленный удар, во время которого армия РФ применила более 20 дронов, по предварительной оценке, российско-иранских Shahed. Часть этих дронов удалось сбить, но удар был организован именно волной беспилотников, чтобы затруднить защиту объекта, считает глава государства.

Чорнобильська АЕС

Зеленский о ситуации на Запорожской АЭС

В то же время восьмой день продолжается блэкаут на Запорожской атомной станции, начавшийся из-за российских обстрелов в районе станции, заявил Владимир Зеленский.

По его словам, россияне не делают абсолютно ничего, чтобы исправить ситуацию и дать возможность украинским специалистам восстановить внешнее питание ЗАЭС, которое должно функционировать непрерывно в нормальных условиях.

— Россия сознательно создает угрозу радиационных инцидентов, пользуясь, к сожалению, слабой позицией МАГАТЭ и директора Рафаэля Гросси, а также рассеянностью глобального внимания, — убежден Зеленский.

По мнению президента, необходимо исправить ситуацию, однако слабые и половинчатые решения не сработают.

Глава государства убежден, что каждый день затягивания войны, российские отказы от полного и надежного прекращения огня, постоянные удары по всем объектам украинской энергетики, включая те, от которых зависит безопасность атомных станций и другой ядерной инфраструктуры, являются глобальной угрозой.

Как отметил президент, в Украине расположены пять атомных станций, каждая из которых может быть мишенью для российских дронов и ракет, включая объекты Чернобыльской и Запорожской АЭС.

Важно, чтобы государства Европы, США, страны G7 и G20 реально действовали ради мира и безопасности на 100% возможного. Необходимо сильное реагирование и соответствующее давление на Россию с целью защиты жизни, резюмировал Владимир Зеленский.

Андрій Єрмак

