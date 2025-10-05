Внаслідок російського удару по Львівщині у селі Лапаївка загинула родина з чотирьох осіб, серед них 15-річна дитина.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Удар по Лапаївці: загинула родина

У ніч проти 5 жовтня Росія завдала наймасованішого комбінованого удару по Львівщині від початку повномасштабної війни.

Внаслідок потрапляння ворожого об’єкта зруйновано житловий будинок у селі Лапаївка неподалік Львова.

На місці загинула родина з чотирьох осіб, серед яких 15-річна дівчинка.

Як повідомили в ефірі талемарафону Єдині новини, серед загиблих батько з матрʼю, невістка та донька, яка навчалася в 11 класі.

Син подружжя зараз у тяжкому стані у лікарні.

Ще четверо мешканців сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

– Ми вискакуємо, а тут дощ із осколків. І воно мені трохи всікло голову. Я так болю не відчула, тільки відчула, що тече кров, – розповіла журналістам жителька Лапаївки Галина Клух.

Ще трьом потерпілим медики надали допомогу на місці.

Також зафіксовано влучання по промислових і енергетичних об’єктах у Львові та області.

На місцях ударів працюють прокурори, слідчі, криміналісти, вибухотехніки та судові експерти. Фахівці фіксують наслідки атак і документують воєнні злочини рф.

Лапаївка на карті

Село Лапаївка знаходиться усього у 12 кілометрах від Львова. Населення Лапаївки складає трохи більше 4 тис. людей.

Під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей).

