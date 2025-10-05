Сегодня ночью, 5 октября, прогремели взрывы во Львове. Россияне атаковали город дронами и различными типами ракет.

Об этом сообщает городской голова Львова Андрей Садовый.

Взрывы во Львове сегодня, 5 октября: что известно

Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало о запусках россиянами крылатых ракет и баллистических Кинжалов, которые через всю Украину летели именно в западные области.

Так, в 04:09 Андрей Садовый предупредил львовян, что в направлении города летит вражеский Шахед, а в небе над Украиной много российских беспилотников.

В 04:26 он сообщил, что во Львове слышна работа противовоздушной обороны. Через полчаса львовяне снова услышали работу ПВО.

Из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты.

По словам Андрея Садового, часть Львова без света, в частности районы Рясное и Левандовка.

После российских обстрелов во Львове продолжается несколько пожаров. Городской голова призвал горожан закрыть окна, чтобы уберечься от возможных вредных испарений и дыма.

Мэр Львова впоследствии сообщил, что повреждено более 1000 окон, школа, детский сад и церковь. Ситуация в городе очень сложная.

В селе Лапаевка Львовского района враг атаковал жилую застройку – погибли четыре человека. В результате российского удара один дом разрушен, еще восемь – повреждены.

Всего в области травмы получили шесть человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 320-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

