Сьогодні вночі, 5 жовтня, пролунали вибухи у Львові. Росіяни атакували місто дронами та різними типами ракет.

Про це повідомляє міський голова Львова Андрій Садовий.

Вибухи у Львові сьогодні, 5 жовтня: що відомо

Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про пуски росіянами крилатих ракет та балістичних Кинджалів, які через всю Україну летіли саме до західних областей.

Зараз дивляться

Так, о 04:09 Андрій Садовий попередив львів’ян, що у напрямку міста летить ворожий Шахед, а в небі над Україною багато російських безпілотників.

О 04:26 він повідомив, що у Львові чути роботу протиповітряної оборони. За пів години львів’яни знову чули роботу ППО.

Через масовану ворожу атаку громадський транспорт у Львові, поки не виїжджає на маршрути.

За словами Андрія Садового, частина Львова без світла, зокрема райони Рясне та Левандівка.

Після російських обстрілів у Львові триває кілька пожеж. Міський голова закликав містян зачинити вікна, щоб вберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.