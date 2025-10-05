Ночью и на рассвете Россия массированно обстреляла Украину ракетами, дронами, управляемыми авиабомбами. К сожалению, есть жертвы и раненые, разрушено много жилой инфраструктуры.

Факты ICTV рассказывают о последствиях российского обстрела Украины 5 октября.

Обстрел Украини 5 октября

По данным командования Воздушных сил, сразу после полуночи группы ударных дронов фиксировались в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и других областях. В час ночи зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области.

Около половины третьего ночи враг запустил КАБы на Запорожье. А в 03:34 россияне пустили крылатые Калибры из Черного моря. Движение ракет зафиксировали в направлении Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областей. Также группа Калибров двигалась на Ивано-Франковск и Львов.

— В воздушном пространстве находятся десятки БПЛА! Большинство движутся в направлении западных регионов, — подчеркнули в Воздушных силах.

В 04:25 в районе Энгельса вражеские самолеты Ту-95 осуществили пуски крылатых ракет. Через несколько минут добавилась угроза применения баллистического вооружения для южных и восточных регионов.

Около 5 утра россияне выпустили еще несколько групп ракет — в направлении Киевской, Николаевской областей, Староконстантинова в Хмельницкой области.

В 06:29 российские самолеты выпустили баллистические Кинжалы, которые направлялись через Киев и Житомир на Львов и Львовскую область. В то же время в небе над областями маневрировали группы крылатых ракет, которые также затем полетели на Львовскую и Ивано-Франковскую области.

Атака на Львов 5 октября

Городской голова Андрей Садовый ночью сообщил о работе ПВО и взрывах во Львове. По его словам, в результате атаки в городе фиксируются пожары, поэтому мэр призвал горожан закрыть окна. Из-за атаки утром не пустили на маршруты общественный транспорт.

Ряд пригородных поездов Стрыйского направления курсируют с задержками до 30 минут. Также региональный поезд №826 Львов – Хмельницкий отправился с начальной станции с задержкой 30 минут.

Во Львове горит индустриальный парк Sparrow.

По словам Андрея Садового, в селе Лапаевка Львовского района в результате российского удара погибли два человека, еще двое ранены. 46-летний мужчина получил тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую. Его состояние тяжелое. 60-летняя женщина имеет ушибленную рану головы. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Обстрел Запорожья и области

Ночью 5 октября россияне обстреляли Запорожье и Запорожскую область дронами и управляемыми авиабомбами.

От вражеских ударов пострадали три района Запорожья, а именно восемь многоэтажек, восемь частных домов и нежилые здания. Коммунальщики уже закрывают выбитые окна.

Более 73 тыс. абонентов в Запорожье и Запорожском районе остались без света. Энергетики уже приступили к восстановительным работам, плановый срок завершения — до конца суток.

К сожалению, в результате российской атаки на Запорожье один человек погиб, еще 10 получили ранения.

Отключение электроэнергии в Черкасской области 5 октября

По словам начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца, ночь в регионе была тяжелой. Силы противовоздушной обороны сбили 13 вражеских дронов. К счастью, пострадавших нет.

В то же время в Черкасском районе в результате падения дрона повреждены линии электропередач. Часть потребителей осталась без света. Аварийные бригады облэнерго уже работают на местах.

Атака дронов на Кировоградскую область 5 октября

Во время массированной комбинированной атаки на Кировоградщине силы противовоздушной обороны работали по российским беспилотникам.

В Александрийском районе обломками сбитого БПЛА были разбиты окна в двух жилых домах и крыша хозяйственной постройки. В Голованевском районе повреждены 10 частных домовладений. Также были задеты линии электропередач.

Обошлось без пострадавших, сообщил Андрей Райкович, глава Кировоградской ОВА.

Атака на Винницкую область 5 октября

В результате ночной массированной атаки противника был нанесен удар по промышленному гражданскому объекту в Винницкой области. По словам первого заместителя главы ОВА Натальи Заболотной, информации о пострадавших пока не поступало.

Обстрел Черниговской области 5 октября

В Черниговской области россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры — спасатели ликвидируют последствия обстрелов.

По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, Чернигов атаковали Шахеды. На месте попадания в предприятие возник масштабный пожар. Также россияне нанесли удар по энергообъекту. Из-за этого в одном из районов Чернигова произошли аварийные отключения света.

Нежин также оказался под ударом вражеских беспилотников. Там поврежден жилой дом. На одном из предприятий произошел пожар, который уже потушили.

В Семеновской общине из-за удара дрона повреждено административное помещение.

Взрывы в Ивано-Франковске 5 октября

Ночью российские дроны и ракеты атаковали Ивано-Франковскую область. В регионе работала противовоздушная оборона.

По словам главы ОВА Светланы Онищук, в одной из общин области частично поврежден жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Удары по Днепропетровской области

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью россияне нанесли удары КАБами по Покровской общине Синельниковского района. Были разрушены три частных дома.

Никопольский район враг атаковал из тяжелой артиллерии и Градов. Били оккупанты по райцентру и Марганецкой общине. Там продолжается обследование территорий.

Ночью защитники неба уничтожили 16 беспилотников.

Атака на Херсон 5 октября

Утром 5 октября россияне нанесли удар по Херсону с помощью дрона. В Днепровском районе ранения получили 50-летняя женщина и 58-летний мужчина. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. У мужчины также закрытая черепно-мозговая травма. Он в среднем состоянии тяжести. Женщина — в тяжелом.

