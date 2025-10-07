У Херсоні внаслідок російського удару по зупинці загинув один чоловік, ще один отримав поранення.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Атака на Херсон 7 жовтня: наслідки

У вівторок, 7 жовтня, 2025 року близько 06:30 російські війська здійснили скидання вибухівки з безпілотного літального апарата на територію зупинки громадського транспорту у Херсоні.

Унаслідок атаки на місці загинув 65-річний чоловік. Ще один чоловік, 70 років, дістав поранення. Його ушпиталили до лікарні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

У прокуратурі повідомили, що проводяться невідкладні слідчі дії для фіксування чергового воєнного злочину РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 322-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

