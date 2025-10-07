Вибухи у Кривому Розі сьогодні, 7 жовтня, є наслідком масованої дронової атаки армії РФ.

Вибухи у Кривому Розі сьогодні, 7 жовтня: що відомо

Вибухи у Кривому Розі сьогодні, 7 жовтня, почали гриміти орієнтовно о 23:36.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що до міста прямує кілька груп дронів.

Зараз дивляться

Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул також уточнював, що ідеться про близько 30 дронів типу Shahed.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 322-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.