Бельгийская компания Thales разработала боеголовку FZ123 для борьбы с массовыми налетами российских беспилотников.

Это – ракета, которая развеивает в воздухе облако стальных шариков, поражающих дрон, пишет Business Insider.

Каковы характеристики ракеты FZ123

Отмечается, что ракета FZ123 является более дешевым средством для сбивания беспилотников, чем обычные ракеты ПВО.

Производитель отмечает, что это оружие уже есть в Украине и спрос на него – высокий.

Эта ракета при взрыве распыляет тысячи крошечных стальных шариков, создавая “стальное облако”, радиус которого – около 25 метров. Разрываясь, они поражают беспилотник или даже несколько.

Такие боеголовки устанавливают как на управляемые 70-мм ракеты с лазерным наведением (типа FZ275 LGR/FZ-системы Thales), так и на неуправляемые версии, которые сбрасывают с вертолетов или запускают с многоствольных наземных установок.

По тактике разработка похожа на действие дробового патрона, но с дальностью до нескольких км при запуске ракеты с вертолета, сухопутных пусковых установок или многоствольных систем.

Цена на боеголовку FZ123 является относительно небольшой, как для средства уничтожения беспилотников второго класса, в том числе – Шахедов, а также – БПЛА третьего класса на расстоянии до трех километров.

Отмечается, что дроны-перехватчики украинского производства стоят в среднем от 500 до $5 тыс.

И хотя ракеты FZ123 стоят дороже, но они значительно дешевле полноценных зенитных ракет.

А благодаря унифицированному калибру в 70 мм, эта ракета сможет использоваться с системами Vampire, которые в составе Вооруженных Сил Украины используются для перехвата российских беспилотников.

Компания позиционирует их как промежуточное средство для защиты от массовых атак беспилотников.

Напомним, Украина подписала с Thales Belgium меморандум о совместном производстве этих ракет еще в прошлом году.

Сейчас для сбивания дронов с близкого расстояния украинские военные используют преимущественно стрелковое оружие.

