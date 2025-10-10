После взрывов в Кривом Роге повреждено предприятие, трое раненых
Взрывы в Кривом Роге 10 октября прогремели, когда враг атаковал город крылатыми ракетами, одна из которых повредила объект гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Взрывы в Кривом Роге 10 октября: что известно
По его словам, в результате взрывов в Кривом Роге сегодня повреждено здание одного из частных предприятий.
На месте удара возник пожар, который уже потушили спасатели.
По уточненной информации, во время взрывов в Кривом Роге пострадали трое мужчин — 36, 45 и 53 лет.
Двое из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
По словам Вилкула, в Кривом Роге все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения работают.
Энергетики сообщили о введении графиков аварийных отключений электроэнергии в Кривом Роге.
Вилкул призвал держать дома запас воды, заряженные гаджеты и пауэрбанки.